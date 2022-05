Fiorentina Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si chiude la stagione per Juventus e Fiorentina. Già matematicamente quarti, i bianconeri hanno evitato il trappolone rappresentato dalla trasferta di Firenze all’ultima giornata di campionato. I viola sono ancora in corsa per l’Europa, a pari punti con l’Atalanta e a -1 dalla Roma. Come se non bastasse, la tifoseria si prepara a riaccogliere Vlahovic, passato alla Juve a gennaio.

Fiorentina Juventus, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Miretti, Locatelli, Rabiot; Morata, Kean

Fiorentina Juventus, i precedenti

In 82 precedenti al Franchi, la Fiorentina ha vinto in 27 occasioni, con 32 pareggi e 23 vittorie della Juventus. Lo scorso anno ci fu un 1-1 con le reti di Vlahovic per i viola e di Morata per i bianconeri. L’ultima vittoria della Juventus risale alla stagione 18/19 quando, durante il primo anno di Ronaldo, gli ospiti vinsero per 3-0 con le reti di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Negli ultimi anni, la partita sicuramente più emozionante è quella della stagione 13/14: la Juventus vinceva 2-0 con le reti di Pogba e Tevez, ma venne rimontata dalla tripletta di Giuseppe Rossi e dal gol di Joaquin.

Fiorentina Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).