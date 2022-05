Lazio Hellas Verona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il gol di Milinkovic Savic ha tolto un po’ di pressione ai biancocelesti che si sono qualificati alla prossima Europa League con un turno di anticipo. I ragazzi di Sarri, però, vogliono conquistare l’accesso diretto all’Europa senza dover passare dai preliminari. Per guadagnarlo, basterà un pareggio in casa contro l’Hellas Verona. Ciro Immobile tenterà di esserci, ma il suo recupero appare improbabile: al suo posto giocherà Cabral.

Lazio Hellas Verona, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone

Lazio Hellas Verona, i precedenti

In 24 precedenti all’Olimpico, ci sono state 13 vittorie della Lazio, 8 pareggi e 3 vittorie dell’Hellas. Lo scorso anno gli scaligeri sono tornati a vincere in trasferta a Roma grazie all’autorete di Lazzari e al gol di Tameze: i gialloblu non vincevano nella capitale dalla stagione 84/85, quella dello scudetto. L’ultima vittoria della Lazio è invece risalente all’annata 17/18 quando fu decisiva la doppietta di Ciro Immobile.

Lazio Hellas Verona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.