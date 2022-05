Zhang vende l’Inter | La decisione del governo cinese

Zhang deve cedere l’Inter, questo il diktat imposto dal governo cinese. Come riporta il Wall Street Journal, infatti, il Partito Comunista Cinese starebbe per emanare una nuova direttiva che vieta agli alti funzionari del governo di possedere o avere partecipazioni in proprietà estere: è il caso, per esempio, di Zhang Jindong e l’Inter.

ARAMCO O PIF PER L’INTER?

Una decisione, quella del governo cinese, che costringerebbe quindi Zhang a cedere il club nerazzurro, non è sufficiente che sia intestata ad un parente, come nel caso del figlio Steven Zhang. Qualora fosse davvero emanata la nuova direttiva, cosa che sembra ormai ad un passo, l’Inter dovrebbe presto cambiare proprietà. Si infiammano le piste che portano ad Aramco e/o PIF.