Calciomercato Inter, sacrificare Bastoni per un un poker di acquisti: i dettagli

Aspettando la fine della stagione, l’Inter ha già capito dove intervenire in vista del prossimo anno. Marotta sta lavorando a diversi acquisti che andranno a rafforzare la rosa di Inzaghi anche se prima bisognerà fare necessariamente una cessione, aspettando la questione Perisic, come riportato da Tuttosport.

“L’Inter è perfettamente a conoscenza che, dopo la finale di Coppa Italia, si sono mosse Juventus, Chelsea e Tottenham per il croato che chiede un biennale da 6 milioni a stagione. Le parti si incontreranno in settimana, ma l’offerta dell’Inter non si discosterà da quella fatta (un biennale da 4.5 milioni). Possibile che il club nerazzurro possa cedere qualcosa sui bonus, ma non sull’impalcatura dell’offerta anche in ossequio a due parametri ritenuti fondamentali: primo, l’età del giocatore (che il 2 febbraio compirà 34 anni), secondo, il fatto che con Robin Gosens l’Inter un titolare nel ruolo lo ha già”. Bastoni(che Conte rivorrebbe con se) potrebbe essere ceduto per fare cassa e arrivare a Mkhitaryan, Asllani e Dybala, colpi che rafforzerebbero e non poco l’Inter, che poi potrebbe virare su Acerbi o Bremer per la difesa.