Calciomercato Juventus, Allegri alza il tiro: poker di acquisti per i bianconeri

Archiviato il campionato, Allegri, come sottolineato ai microfoni di DAZN vuole solo pensare al mercato visto che l’allenatore bianconero il prossimo anno vuole tornare protagonista con i suoi calciatori, anche se bisognerà migliorare la rosa poichè ad oggi sono tanti i punti che distanziano la Juventus da Milan e Inter.

Per colmare subito il gap, Allegri ha chiesto quattro acquisti di livello che potrebbero alzare ulteriormente la rosa. Sono infatti Di Maria, Pogba, Bremer e Pulisic, gli obiettivi dichiarati dalla dirigenza bianconera, con i primi due che arriverebbero a costo zero mentre per il brasiliano del Torino Cherubini potrebbe offrire Gatti, giovani difensore preso a gennaio e che piaceva a mezza serie A. L’ostacolo più grande è rappresentato dal calciatore del Chelsea, che potrebbe arrivare in prestito vista la scadenza nel 2024.