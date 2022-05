Calciomercato Milan, dopo Adli ecco il secondo colpo a centrocampo: il nome

Momento particolare per il Milan che in poco tempo si giocherà tutto visto che dopo l’ultima giornata di campionato di questa sera, la dirigenza rossonera comincerà a lavorare alla prossima stagione visto che l’obiettivo è tornare grandi anche in Champions League. Per farlo però, Pioli ha chiesto diversi acquisti viste anche le partenze di Kessie e Romagnoli.

Il tecnico rossonero otterrà 5 acquisti che serviranno a rinforzare ulteriormente il Milan, a partire da due centrocampisti. Dopo il colpo Adli anche Renato Sanches è a un passo da diventare un nuovo calciatore rossonero. Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW l’affare per portare il centrocampista del Lille a Milano e ai dettagli, per un’operazione complessiva di 30 milioni di euro. Il giocatore portoghese non essere il solo ad arrivare a San Siro visto che ai rossoneri piace molto anche Botman.