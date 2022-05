Calciomercato Milan, Pioli sorride: in arrivo l’attaccante brasiliano

Aspettando la gara di oggi, dove il Milan potrebbe coronare oggi il suo sogno, vincendo il suo 19 scudetto, Maldini e Massara pensano però anche al mercato visto che la rosa del Milan dovrà essere rinforzata. La dirigenza rossonera ha messo nel mirino due attaccanti che potrebbero sostituire Lazetic e Ibrahimovic, sempre più lontani da Milano.

Chi potrebbe arrivare a Milano per completare il reparto d’attacco è Anthony, esterno d’attacco brasiliano classe 2000 dell’Ajax che, in questa stagione, è migliorato tanto attirando le attenzioni della Premier League ma soprattutto della dirigenza rossonera. E poi si lavorerà ai sostituti di Romagnoli e Kessie, con Maldini e Massara che stanno lavorando all’arrivo di diversi nomi, a cominciare da Adli, che arriverà a giugno e sarà inserito in un centrocampo già forte.