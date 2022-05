Mandorlini punta sull’Inter: “Ha perso tante chance ma può farcela per lo scudetto”

Andrea Mandorlini, ex calciatore dell’Inter e allenatore, ha parlato della lotta scudetto visto oggi si deciderà a chi assegnare lo scudetto. L’ex giocatore nonostante il piccolo svantaggio la squadra di Inzaghi ha ancora qualche possibilità per il titolo e quindi bisognerà provarci in attesa di novità da Sassuolo.

“Chi vincerà lo Scudetto? Vedremo, nulla è scontato. Il Milan, però, meriterebbe di più la vittoria, ma va detto che l’Inter ha fallito tante occasioni“. E poi su Spalletti, ex tecnico nerazzurro: “La stagione di Spalletti è stata importante, grande. Sinceramente pensavo potesse lottare fino alla fine per lo scudetto, ma la verità è che gli infortuni hanno condizionato il finale di stagione. Però c’è da essere contenti per la qualificazione in Champions League”. Queste le sue parole a Kiss Kiss Napoli.