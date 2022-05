Salernitana Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Non è una delle sfide scudetto, ma l’attesa è la stessa. Dopo un campionato complicatissimo e sempre vissuto in piena zona retrocessione, la Salernitana si ritrova all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani. In caso di vittoria contro l’Udinese in casa, infatti, i granata sarebbero salvi. L’Udinese, già tranquillo da tempo, vuole però finire il campionato al meglio, giocando come fatto negli ultimi mesi.

Salernitana Udinese, le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Ruggeri; Verdi, Djuric

Udinese (3-5-2): Padelli; Rodrigo Becão, Pablo Marì, Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto

Salernitana Udinese, i precedenti

C’è un solo precedente tra Salernitana e Udinese all’Arechi: risale alla stagione 98/99 quando Locatelli e Amoroso fecero vincere i bianconeri. All’andata di questo campionato, invece, ci fu la vittoria dei granata, sul campo dell’Udinese, grazie al gol di Verdi.

Salernitana Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.