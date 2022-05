Sassuolo Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Ci si gioca tutto in 90 minuti. Il Milan di Pioli è pronto a salire l’ultimo gradino e a laurearsi campione d’Italia. Per farlo, però, dovrà conquistare almeno un punto in casa del Sassuolo. Anche in caso di pareggio, infatti, l’Inter potrebbe al massimo raggiungere in classifica i rossoneri, in vantaggio negli scontri diretti. L’occasione è ghiotta, ma occhio alle sorprese da ultima giornata.

Sassuolo Milan, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud

Sassuolo Milan, i precedenti

In 8 precedenti al Mapei Stadium, il Milan ha vinto 5 volte, mentre il Sassuolo in 3 occasioni. Nei primi 3 precedenti in Emilia, i rossoneri hanno sempre perso: da ricordare è la sconfitta per 4-3 della stagione 13/14 con una quaterna di Berardi che costò il posto a Massimiliano Allegri, allora sulla panchina del Diavolo. Dalla stagione 16/17, però, il Milan qui ha sempre vinto: lo scorso anno finì 1-2 con i gol di Leao e Saelemakers.

Sassuolo Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.