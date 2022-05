Venezia Cagliari, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si chiude il campionato di serie A, edizione 2021/2022 per Cagliari e Venezia. I lagunari sono matematicamente retrocessi la scorsa giornata, nonostante il prestigioso pareggio strappato all’Olimpico di Roma. Il Cagliari, invece, è ancora in lotta per la salvezza, ma i sardi dovranno sperare in un passo falso della Salernitana, impegnata contro l’Udinese. I ragazzi di Agostini si sono ripresi e ora si giocano le ultime chance di rimanere in serie A.

Venezia Cagliari, le probabili formazioni

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Fiordilino, Haps; Johnsen, Cuisance; Nani

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita

Venezia Cagliari, i precedenti

In 3 precedenti in casa del Venezia, i lagunari hanno vinto in 2 occasioni, con un pareggio. Questo risale al precedente più datato, relativo alla stagione 66/67 quando la gara finì con il risultato di 1-1. Nell’ultimo scontro, nella stagione 99/00, il Venezia vinse per 3-0 con le reti di Ganz (doppietta) e Orlandini.

Venezia Cagliari, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).