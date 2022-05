Calciomercato Inter, Marotta chiama il giocatore in nerazzurro

Nel prepartita di Inter-Sampdoria Marotta ha praticamente dichiarato che per Dybala c’è anche l’Inter.

Quella dell’Inter nonostante non sia arrivato lo scudetto, è stata una stagione molto positiva, con due trofei, un ottavo di Champions League giocato bene contro una delle finaliste il Liverpool e uno scudetto giocato fino all’ultimo minuto.

Ora per l’Inter inizia il difficile, cercare di non dover perdere i suoi pezzi migliori come lo scorso anno per non trovarsi punto e a capo. Intanto nel pre-partita di Inter-Sampdoria l’Ad Marotta ha in un certo senso chiamato Paulo Dybala in nerazzurro, queste le sue parole: “Sarà complicato, ma noi vogliamo continuare a essere competitivi. I dirigenti devono avere coscienza e responsabilità e guardare agli obiettivi sportivi. Daremo sostenibilità e competitività alla squadra, anche secondo i desideri dell’allenatore. Dybala? Sfrutteremo le opportunità, ci sono giocatori svincolati e noi li valuteremo”.