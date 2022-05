Calciomercato Milan: tutto fatto il giocatore, ecco la data dell’annuncio

Il primo colpo di Maldini e Massara per la prossima stagione è l’attaccante che si è svincolato dal club a parametro zero.

Fresco di essersi appena proclamato Campione d’Italia, il Milan ora deve pensare a rinforzare la squadra per confermarsi in campionato una squadra che anche l’anno prossimo dovrà lottare per lo scudetto, ma anche cercare di disputare una Champions League all’altezza del blasone della squadra.

Maldini e Massara hanno già messo a segno il primo colpo. Si tratta di Divok Origi del Liverpool. Il belga si libererà dai reds a parametro zero ed è pronto ad abbracciare la squadra Campione d’Italia. Le visite mediche e la firma sul contratto ci saranno dopo la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid il 28 maggio.