Calciomercato Roma, Tiago Pinto a lavoro per l’attacco: ecco il vice Abraham

Aspettando la finale di Conference League, in programma mercoledì a Tirana, il gm giallorosso sta lavorando per rafforzare la rosa di Mourinho in vista del prossimo anno, quando l’allenatore portoghese dovrà e vorrà lottare per i primi 4 posti, che vorrebbero dire tornare in Champions League, sia per motivazioni di palcoscenici che di bilancio.

Il gm giallorosso vuole accontentare Mourinho con due calciatori per reparto, a cominciare dall’attacco visto che il tecnico ha chiesto sia una seconda punta(visto che potrebbe arrivare Dybala) ma anche un vice Abraham poichè il calciatore le sta giocando praticamente tutte, vedi anche l’ultima trasferta contro il Torino, che porterà la Roma a giocare la prossima Europa League. Per l’alternativa al calciatore inglese il gm giallorosso sta pensando al nome di Hugo Ekitike, attaccante dello Stade Reims che quest’anno ha collezionato 10 reti in 24 partite.