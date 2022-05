Claudia Romani, foto sexy per il suo Milan | Festa scudetto a Miami

La nota showgirl italiana Claudia Romani, tifosissima rossonera, festeggia a suo modo la vittoria dello scudetto del Milan. La modella italo americana, nota per aver posato per le più grandi riviste internazionali, tra le altre GQ e Maxim, ci regala scatti mozzafiato direttamente da Miami per festeggiare il tricolore dei rossoneri.

Le foto di Claudia Romani dedicate allo scudetto del Milan