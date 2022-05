Tutti i verdetti della stagione 2021-2022 di Serie A

Il campionato si è concluso con la vittoria del Milan e uno psicodramma vissuto in serata a Venezia da giocatori e tifosi del Cagliari.

Con la trentottesima giornata che ha decretato il Milan campione d’Italia e la retrocessione del Cagliari, si conclusa la stagione 2021-2022. Il Diavolo è tornato in paradiso dopo aver strapazzato il Sassuolo per 0-3 mentre a nei posticipi il Cagliari ha vissuto lo psicodramma di Venezia dove non è riuscito a vincere contro il Venezia, mentre la Salernitana perdeva 0-4 in casa contro l’Udinese, retrocedendo in Serie B.

Ecco dunque tutti i verdetti che la stagione appena conclusa ha decretato. Milan campione d’Italia. In Champions League: Milan, Inter, Napoli, Juventus. In Europa League: Lazio, Roma. In Conference League: Fiorentina. Retrocesse in Serie B: Cagliari, Genoa e Venezia.