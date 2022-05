Calciomercato Juventus, l’esterno vola da Allegri: i dettagli

Continua la caccia agli acquisti per la Juventus di Allegri, che vuole nuovi rinforzi in vista del prossimo anno, poichè l’allenatore bianconero ha espresso la volontà di tornare a lottare per lo scudetto dopo il dominio delle due milanesi di quest’anno. Per combattere per il titolo però, il tecnico ha chiesto diversi acquisti a cominciare dalla difesa, reparto critico di quest’anno viste anche le ultime partenze.

Ed ecco che quindi Cherubini vuole accontentare Allegri con due nuove calciatori in entrata, aspettando l’acquisto di Gatti, difensore rivelazione della serie B. Diversi sono i nomi che piacciono in casa bianconeri, da Bremer e Acerbi fino ad arrivare a Destiny Udogie e Renan Lodi, terzino brasiliano dell’Atletico Madrid che potrebbe arrivare insieme a Pogba e Di Maria in un terzetto che andrebbe a migliorare ulteriormente la rosa bianconera.