Calciomercato Juventus, Rabiot ai saluti: due club di Premier su di lui

Sono tante le uscite che farà sul mercato il ds bianconero Cherubini, e oltre a quelle di Chiellini, Bernardeschi e Dybala, tra queste c’è anche Adrien Rabiot, centrocampista che lascerà la Juventus a fine stagione visto che il calciatore non fa impazzire Allegri, che presumibilmente ripartirà da Locatelli e Zakaria, in attesa di un grande colpo di mercato, magari quel Milinkovic-Savic che tutti i tifosi bianconeri sognano.

Prima di un acquisto però la dirigenza dovrà pensare a cedere poi la Juventus farà tanti colpi in entrata ma dovrà anche stare attenta al bilancio. Ed ecco che allora la squadra bianconera potrebbe prendere in considerazione le offerte di Newcastle e Chelsea per Rabiot, pronte a offrire 20 milioni di euro per il calciatore ex PSG.