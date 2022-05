Calciomercato Milan, cinque cessioni per sognare due grandi acquisti: Maldini è pronto

Scudetto a parte, sono tanti i calciatori che cambieranno maglia in casa Milan, visto che la dirigenza rossonera, nonostante il titolo vinto ora vuole continuare su questa strada poiché il Milan dovrà essere grande in Champions League, competizione prestigiosa in cui il Milan è stata sempre all’altezza. Per continuare a far sognare i tifosi ma soprattutto Pioli, diversi sono gli acquisti che dovranno fare la coppia Maldini-Massara, che in questi anni hanno sbagliato veramente tanto e che nelle prossime settimane lavoreranno alle uscite.

Chi saluterà il Milan infatti saranno Kessie, che ha firmato per il Barcellona, Romagnoli(che partirà a parametro zero così come l’ivoriano),Tiémoué Bakayoko, Samu Castillejo ma anche Brahim Diaz, che ha deluso le aspettative e che tornerà al Real Madrid. Non ci sono solo movimenti in uscita, visto che Maldini sta lavorando anche ai due colpi in arrivo dalla Ligue 1, si tratta di Sven Botman e Renato Sanches, calciatori del Lille che sono a un passo dal vestire la maglia rossonera.2