Calciomercato Inter: ecco il nuovo Vidal: arriva dalla Serie A

Sarà un mercato fatto di attesa come detto da Marotta in questi giorni, anche se l’Inter vuole migliorare il prima possibile la rosa, stando però attenti ai conti del bilancio. Inzaghi, che in queste ore è impegnato a parlare del suo contratto con la dirigenza nerazzurra, ha chiesto per restare diversi colpi di mercato visto che sono tanti i giocatori che partiranno, a cominciare da Ranocchia, De Vrij, Vecino, Sensi, Vidal, Gagliardini, Sanchez, Agoume, Satriano, Kolarov fino ad arrivare a Vidal, che potrebbe rescindere anticipatamente il suo contratto con l’Inter che potrebbe pagare una piccola penale.

E proprio in vista della partenza del calciatore Marotta sta già lavorando al suo sostituto, che potrebbe arrivare dalla Serie A. Si tratta di Ederson, talento brasiliano arrivato per 6,5 milioni alla Salernitana grazie a Sabatini che in questo continua ad essere un maestro anche se sul calciatore hanno messo gli occhi PSG ed alcuni club di Premier League.