Calciomercato Juventus, il terzino blocca la cessione: via a parametro zero?

Nuovi problemi per il ds Cherubini, che dopo Chiellini, Dybala e Bernardeschi rischia di perdere anche Alex Sandro, che finirà sul mercato vista la stagione deludente nonostante le molte partite giocate. La dirigenza bianconera è infatti a lavoro per ingaggiare un nuovo terzino, con i nomi che sono sempre quelli di Molina, Renan Lodi ed Emerson Palmieri, con il terzino dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, l’intenzione del procuratore sarebbe quella di andare via la prossima stagione a parametro zero visto che il calciatore andrebbe a guadagnare di più rispetto ai 6 milioni di euro netti percepiti finora. Vedremo quale saranno le prossime mosse della Juventus, che ha fretta di tornare a competere in Italia, ma soprattutto in Europa.