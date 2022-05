Calciomercato Juventus, sfuma il centrocampista: rabbia di Allegri

Continua l’arduo lavoro della campagna acquisti per Cherubini, che vuole accontentare Allegri sul mercato visto che l’allenatore toscano vuole rifondare la rosa in vista del prossimo anno, quando si aspetta di poter tornare a lottare per lo scudetto. Il tecnico bianconero ha chiesto due centrocampisti viste le tante cessioni che ci saranno nelle prossime settimane, uno è sicuramente Pogba, che ha trovato l’accordo per ritornare nel club bianconero dopo il Manchester United, decisione voluta fortemente dal calciatore.

Un altro calciatore che poteva arrivare a Torino e che è sfumato in queste ore è Tchouameni, centrocampista del Monaco, che ha trovato l’accordo con il club spagnolo, che pagherà il calciatore 65 milioni più 15 di bonus e che si legherà per 5 anni al club di Ancelotti.