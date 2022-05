Calciomercato Milan, Brahim Diaz ha deluso: Maldini a lavoro per il nuovo De Bruyne

Dopo l’ottimo lavoro eccellente di Maldini e Massara, la dirigenza rossonera vuole confermarsi in vista del prossimo anno, quando il Milan dovrà e vorrà lottare ancora per lo scudetto ma soprattutto in Champions League visto che la squadra rossonera vuole tornare protagonista in palcoscenici importanti prendendo esempio proprio dall’ ad rossone25o, che ha da sempre dato fiducia ai calciatori presi.

Un calciatore che potrebbe avere la fiducia di Maldini è Charles De Ketelaere che tanto piace a Milanello e che sarebbe perfetto per sostituire Brahim Diaz visti i numeri raccolti quest’anno dal calciatore del Brugge mettendo a segno 14 gol in 39 partite, un piccolo aneddoto per chi paragona il calciatore a Kevin De Bruyne con le dovute proporzioni.