Calciomercato Roma, Tiago Pinto blocca il centrocampista: c’è l’ok di Mourinho

In attesa di pensare alla partita più importante della stagione, il gm giallorosso sta lavorando a diverse trattative di mercato, tra cui il rinnovo di Sergio Oliveira, che sembra sempre più vicino a rimanere nella Capitale.

Secondo quanto riportano i giornali portoghesi mancherebbero solo alcuni dettagli da definire tra la Roma e il Porto, ma al di là di questo i Dragoes hanno già deciso di riscattare Stephen Eustáquio, con il club portoghese che potrebbe fare quindi un piccolo sconto alla squadra capitolina per tenere il calciatore, che è entrato a pieno negli schemi di Mourinho nonostante il reparto non sia ancora perfetto, visto che l’allenatore portoghese ha chiesto per la prossima stagione due nuovi centrocampisti poichè lasceranno il club giallorosso Diawara, Darboe ma anche Veretout con la Roma che vuole monetizzare il più possibile con il calciatore che piace a Newcastle e Marsiglia.