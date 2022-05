ESCLUSIVA – Faccini: “Pellegrini sarà decisivo stasera. La Juventus farà un grande mercato”

Paolo Alberto Faccini, procuratore sportivo ed ex calciatore della Roma ha parlato in esclusiva alla redazione di Sportpaper in vista della finale di questa sera a Tirana tra la squadra di Mourinho e il Feyenoord.

Quante probabilità ha la Roma di vincere la Conference League e secondo lei chi sarà l’uomo chiave della gara?

“In una finale è sempre 50 cento anche se la Roma ci proverà e Pellegrini potrà essere decisivo”

Cosa farà la Roma sul mercato? E quali saranno le richieste di Mourinho?

“La Roma deve prendere 4 giocatori forti viste le richieste di Mourinho”

Chi si muoverà meglio sul mercato? Chi ha deluso maggiormente in serie A?

“La Juventus sia perché ha bisogno di nuovi calciatori sul mercato e sia perché ha deluso maggiormente pur essendo arrivata in Champions League”

Da ex calciatore del Parma cosa auspica al club emiliano vista la stagione fatta di alti e bassi..

“Spero risalga il prima possibile perché la piazza merita la serie A”