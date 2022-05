La Roma conquista la Conference League: col Feyenoord è 1-0!

Partita subito in salita per la squadra di Mourinho che si aspettava una grande pressione e tanto possesso già dai primi minuti con il Feyenoord che ha diverse occasioni per andare in vantaggio anche se è Zaniolo a sbloccare la gara al minuto 32′ grazie ad una grande lancio dalla trequarti di Mancini per il giocatore della Nazionale di Mancini che, controlla il pallone col petto, e poi batte il portiere in uscita. Primo tempo che si chiude con il vantaggio della Roma, che anche nel secondo tempo deve soffrire prima grazie ai numerosi tiri verso la porta avversaria anche se Rui Patricio è molto bravo ad opporsi.

Diversi cambi per Mourinho che nel secondo tempo si affida a Shomurodov, Spinazzola e a Veretout, anche se la squadra olandese non riesce a trovare il gol visto il muro difensivo composto da Smalling, Mancini e Ibanez, tatticamente perfetto. Mourinho che si conferma ancora delle coppe europee con Mourinho che conquista il suo primo trofeo con la Roma.