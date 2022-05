Buffon ammette: “Milan la squadra più continua non la più forte del campionato”

“Il Milan è stata la squadra più brava, perché secondo me non era la più forte: Juve e Inter a mio parere le erano superiori”. Queste le parole di Gigi Buffon, attuale portiere del Parma intervenuto dal Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze, dove stasera si festeggiano i 20 anni della Fondazione Niccolò Galli: “La differenza l’han fatta la società, la dirigenza e l’allenatore: Pioli è stato bravissimo in questo percorso di due anni e mezzo al Milan. Quest’anno lo è stato ancora di più perché era in una situazione nuova”.

Buffon, portiere del Parma è legato per altri due anni nel club ducale, che spera di portare in serie A e che potrebbe ricominciare da Pecchia, ex allenatore della Cremonese.