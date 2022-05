Calciomercato Inter, Bremer si avvicina ai nerazzurri: ecco quando firma

“Una clausola rescissoria inferiore ai 15 milioni, che scatterà nel 2023 durante la sessione di mercato di gennaio e sarà valida anche per quella dell’estate successiva, può favorire il passaggio di Gleison Bremer all’Inter nelle prossime settimane”.

Questo è quanto scritto dal “Corriere dello Sport” con il difensore che è sempre più vicino all’Inter visto che Cairo ha deciso di abbassare le pretese poiché il calciatore ha già deciso di partire considerate le tante richieste per il calciatore in serie A ma soprattutto all’estero anche se Marotta è pronto a offrire Pinamonti per superare la concorrenza delle avversarie visti ancora i dubbi legati al contratto di Belotti, che potrebbe decidere di non rimanere a Torino.