Calciomercato Inter, Lukaku spinge per tornare: tutti i dettagli

Continua il pressing dell’ Inter per riportare in Italia, Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da TMW, ieri ci sarebbe stato un incontro tra Federico Pastorello, procuratore del calciatore belga del Chelsea e la dirigenza nerazzurra, dove si è parlato anche di Sebastiano Esposito, attaccante in prestito al Basilea gestito proprio dai nerazzurri.

L’Inter però sta lavorando però anche ad altre piste visto che Marotta vuole prima pensare alle uscite anche se sul piatto ci sono sul piatto anche i nomi di Dybala e Scamacca. La dirigenza nerazzurra sta valutando prima però il budget per capire quante possibilità ci sono di riportare il calciatore belga, sicuramente conterà tanto la volontà del calciatore, che è quella di ritornare in Italia.