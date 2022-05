Calciomercato Milan, ecco la proposta per Scamacca: sorpassato l’Inter

Visto lo stop di Ibrahimovic, che lo costringerà a stare fermo per 7-8 mesi, il Milan sta lavorando ad un nuovo attaccante poiché attualmente in rosa c’è solamente Giroud, che è stato l’insostituibile della rosa rossonera con 29 partite giocate realizzando 14 gol. E allora ecco che Maldini e Massara stanno lavorando al primo obiettivo per l’attacco che porta al nome di Gianluca Scamacca, che tanto piace a Pioli e che sarebbe perfetto per giocarsi il ruolo con l’attaccante francese.

Il calciatore romano del Sassuolo piace però anche ai cugini dell’Inter che sono pronti ad offire in cambio Pinamonti. Per sorpassare l’Inter, il Milan è pronto a offrire un poker di calciatori che farebbero gola al ds Carnevali ovvero Brescianini (ora al Monza), Colombo (ora alla Spal), Daniel Maldini e Marco Nasti, bomber della Primavera. Occhio però anche alla pista Arnautovic.