Calciomercato Juventus, nuovo nome a centrocampo: di chi si tratta

Continua il lavoro di Cherubini visto che quest’anno inizierà prima il mercato e le rose andranno completate a metà luglio, con Allegri che ha chiesto alla dirigenza bianconera di rivoluzionare la rosa. Diversi sono i calciatori che finiranno sul taccuino delle cessioni visto che l’allenatore bianconero ha chiesto come priorità due a centrocampo, con una di queste che sarà il ritorno di Paul Pogba.

Secondo Sport Mediaset, l’ultimo nome che piace in casa bianconera sarebbe quello di Lucas Torreira, reduce da una grande stagione con la Fiorentina, e che come detto dall’agente del calciatore non sarà riscattato dal club di Commisso. L’uruguaiano per ora tornerà all’Arsenal, proprietaria del cartellino anche se il calciatore finirà di nuovo sul mercato visto che piace a diversi club, Napoli, Milan e Juventus comprese.