Calciomercato Milan: il Real Madrid piomba sul rossonero, pronti 120 milioni

Sfumato Kylian Mbappé che ha rinnovato con il Psg il Real Madrid avrebbe messo il giovane giocatore del Milan nel mirino per la prossima sessione di mercato.

Il Real Madrid vuole Rafael Leao. Sfumato il sogno Kylian Mbappé le merengues si sono lanciati nell’assalto al forte giocatore del Milan uno degli artefici principali dello scudetto del Diavolo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Florentino Perez starebbe preparando un’offerta monstre da 120 milioni di euro per strappare il talento portoghese ai rossoneri.

Maldini e Massara non sarebbero intenzionati a perdere il loro gioiello, ma ancora no nsi hanno novità sul fronte del rinnovo. Ad oggi Leao percepisce 1.4 milioni fino al 2024, è quindi evidente che per blindare, forse, il giocatore serve un corposo ritocco verso l’alto dell’ingaggio e un aumento della durata del contratto. Rinnovo che potrebbe comunque non bastare, vista la mega offerta che il Real starebbe per presentare, e a certe cifre è difficile dire di no.