Calciomercato Roma, sorride Mou: dopo la Conference in arrivo cinque colpi per sognare

Archiviata la Conference League, l’allenatore della Roma, Josè Mourinho vuole continuare a far sognare i tifosi giallorossi, dopo le grandi feste di questi giorni. Per farlo però l’allenatore ha chiesto 5 acquisti in entrata che permettono allo Special One di alzare il livello della rosa.

Mourinho ha chiesto un’alternativa in difesa, due centrocampisti, un terzino destro per dare il cambio a Karsdorp e una seconda punta che porti assist e gol visto che quest’anno sono mancate proprio quelle qualità, che però hanno Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy, che però non hanno dimostrato a pieno. In entrata piacciono i nomi di Senesi(avversario nella finale di Conference League), Maxime Lopez, Matic, Dalot ed infine Guedes, esterno del Valencia che tanto piace a Mourinho e al gm manager Tiago Pinto, anche se i tifosi giallorossi sognano di soffiare all’Inter il colpo Dybala.