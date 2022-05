Calciomercato Roma, Tiago Pinto pensa ai rinnovi: il punto

Mentre in città si festeggia ancora per la vittoria della Conference League, Tiago Pinto continua a lavorare al mercato e alla Roma del prossimo anno. Aspettando gli acquisti il gm giallorosso sta lavorando a confermare i diversi calciatori presenti nella rosa di Mourinho.

E tra questi c’è proprio il match winner della sfida contro il Feyenoord ovvero Nicolò Zaniolo, che secondo quanto fa sapere il giornalista Angelo Mangiante il 22 giallorosso sarà il primo giocatore ad essere chiamato dalla società per trattare il prolungamento del contratto, anche se in queste settimane si è parlato di una sua cessione ai danni di Dybala, che potrebbe arrivare a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Juventus anche se sul calciatore argentino c’è fortemente l’interesse dell’Inter di Inzaghi.