Calciomercato Inter, altro obiettivo sfumato: l’attaccante vola in Premier League

Nuova soluzione all'estero per l'attaccante

Calciomercato Inter, tutto l’attacco di Inzaghi

Dopo Dybala e Bremer sfuma un altro possibile obiettivo inseguito a lungo dall’Inter visti i tanti problemi dell’Inter. Uno di questi è proprio la rosa profonda, soprattutto il reparto d’attacco composto a oggi da Lautaro Martinez, Lukaku, Dzeko, Sanchez, Correa, Salcedo e Pinamonti, decisamente troppi per Inzaghi.

Calciomercato Inter, Scamacca va al West Ham: affare fatto

E proprio per questo Gianluca Scamacca sarà un giocatore del West Ham. La dirigenza inglese ha definito con l’entourage del giocatore e il Sassuolo, il passaggio dell’attaccante in Inghilterra per 40 milioni di euro più il 10% della futuro rivendita, con l’attaccante romano che andrà a firmare un contratto quinquiennale con gli Hammers.