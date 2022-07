Calciomercato Inter, Demiral resta nei pensieri nerazzurri: c’è l’accoppiata con Skriniar

I neroazzurri ambiscono a portare il turco a Milano

Sfumata la trattativa per Bremer e in attesa di sviluppi per il futuro di Skriniar corteggiato da Juventus e PSG, l’Inter considera seriamente l’idea Demiral. Nonostante l’obiettivo primario resti sempre Milenkovic, il difensore turco dell’Atalanta seguito già da giugno dai neroazzurri, potrebbe infatti sbarcare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da stabilire le modalità e le tempistiche relative all’affare.

Calciomercato Inter, quali le alternative

Le possibilità che Demiral vesta la casacca dell’Inter sono alte. Il ventiquattrenne non è considerato incedibile dalla Dea. In ogni caso la società milanese valuta anche Acerbi. Il difensore della Lazio è ormai un separato in casa, soprattutto dopo le contestazioni dei tifosi ad Auronzo. Il suo cartellino è valutato 5 milioni. Inzaghi inoltre già lo ha allenato, ne conosce bene le caratteristiche e sa come farlo rendere al meglio.