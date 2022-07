Calciomercato Juventus, Rabiot blocca gli acquisti: il punto

Il calciatore francese resta a Torino

“In accordo col club e per ragioni personali, rimarrò in Italia e concluderò la mia preparazione fisica” – queste le parole pronunciate da Adrien Rabiot. La Juventus partita ieri da Torino con destinazione Stati Uniti per una tournée estiva, ha dovuto lasciare a casa il centrocampista francese. Da sabato inizieranno una serie di amichevoli di lusso: prima il Chivas, poi il Barcellona e infine il Real Madrid. Da segnalare anche le assenze di Chiesa, Arthur e Kaio Jorge, oltre a quella di De Ligt ormai del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, dove piazzare il francese

Nel frattempo i procuratori di Rabiot valutano dove poter piazzare il loro assistito. Si pensa alla Premier, dove però le big sono impegnate in altre operazioni e solo il Newcastle sarebbe il nome più probabile. Oppure si considera la sua Francia. O meglio il suo PSG, squadra che lo lanciò nel periodo 2013-2019.