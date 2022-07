Calciomercato Lazio, Luis Alberto e Acerbi aspettano la cessione mentre Tare prepara tre colpi

Calciomercato Lazio, prima le cessioni: Tare a lavoro

In casa Lazio continua a tenere banco la questione mercato visto che Sarri si aspetta gli ultimi due regali visto che manca sempre meno all’inizio del campionato. Il ds Tare deve fare i conti con le situazioni legate ad Acerbi e Luis Alberto, che sono da tempo in uscita visto che il difensore non fa parte più del progetto da tempo complice anche i continui scontri con la tifoseria biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Sarri batte cassa: in arrivo tre colpi

Per quanto riguarda il centrocampista spagnolo, il Siviglia di Monchi dopo la cessione di Koundè al Chelsea sta preparando l’offerta giusta per convincere il club di Lotito. E poi proprio i 25-28 milioni di euro servirebbero per investire nella rosa visto che Sarri ha chiesto Vecino, Ilic e Emerson Palmieri con i primi due che secondo Il Messaggero sono vicinissimi mentre per il terzino ex Roma servirà prima fare delle uscite.