Calciomercato Milan, Pioli aspetta due arrivi in difesa: ora si può

Due giovani talenti nel mirino dei rossoneri

Pepe Matar Sarr e Japhet Tanganga, questi i due nomi che da qualche giorno circolano a Milanello. Entrambi molto giovani, 19 e 23 anni ed entrambi del Tottenham. In seguito a dei meeting intercorsi tra il Milan e gli Spurs, si è valutata la fattibilità di un doppio colpo. Inizialmente l’oggetto del trattare era solo Tanganga. Il difensore inglese potrebbe arrivare in Italia mediante la formula del prestito con diritto di riscatto. Con l’occasione, la dirigenza rossonera ha chiesto informazioni anche su Sarr. Il centrocampista senegalese è un profilo che stuzzica molto il club milanese, intenzionato anche lui a riceverlo in prestito

Calciomercato Milan, pronto anche un piano B

La dirigenza rossonera è arrivata anche in Germania, a Francoforte. Evan Ndicka, ventiduenne francese, è infatti la prima alternativa alla pista Tanganga. Oltre a lui si è pensato anche a Tanguy Ndombele uno dei tanti esuberi della società londinese del Tottenham.