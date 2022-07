Calciomercato Roma, per la difesa si pensa all’ex Dortmund: c’è il si del calciatore

Trattativa già avviata con il difensore classe 1999

Il mercato della Roma è quello che incuriosisce di più. Dopo aver acquistato Paulo Dybala, i giallorossi stanno trattando anche per Wijnaldum e l’olandese sembra ad un passo dalla firma. Mourinho, però, vuole ancora di più. Nelle ultime ora, infatti, si parla di Zagadou come palpabile rinforzo per il reparto difensivo. L’interesse dei giallorossi per il difensore francese nasce in seguito al rifiuto del Bragantino dell’offerta di 10 milioni per Natan, difensore classe 2001. La Roma, quindi, ha attuato il piano B.

Calciomercato Roma, il difensore arriverà la prossima settimana

Zagadou si è svincolato quest’anno dopo 5 stagioni passate in Germania, al Borussia Dortmund. Il classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, interessa alla Roma soprattutto perché Mourinho è alla ricerca di un centrale mancino. Secondo le ultime indiscrezioni la Roma avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del 23enne e l’acquisto potrebbe avvenire in tempi brevi. Il calciatore è stato accostato anche all’Inter, ma la Roma potrebbe chiudere la trattativa entro la prossima settimana.