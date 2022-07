Juventus-Chivas Guadalajara, probabili formazioni e dove vederla

Sarà la prima gara dopo il ritorno di Paul Pogba in bianconero

Primo test negli States per la Juventus. Oltreoceano se la vedrà con il Chivas Guadalajara. Gli uomini di Allegri sono attesi quindi dalla prima amichevole stagionale nella quale si vedrà il ritorno di Pogba in bianconero e l’esordio di Di Maria. C’è quindi grande attesa per la prima vera prova dei bianconeri, formato 2022/2023.

Juventus-Chivas Guadalajara, probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Sczszesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, McKennie; Kean, Vlahovic, Di Maria

Chivas Guadalajara (4-4-2): Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas; Cristian Calderón, Fernando Feltrán, Fernando González, José González; Roberto Alvarado, Alexis Vega

Juventus-Chivas Guadalajara, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 5:00 (ora italiana), sarà visibile su DAZN.