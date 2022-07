La Juventus ha scelto il rinforzo per il centrocampo

Allegri ha scelto Paredes, la Juve pronta ad accontentarlo

Juventus, caccia all’ultimo tassello. Dopo i colpi Pogba e Bremer è caccia ad un altro centrocampista, il tecnico Allegri ha le idee chiare, vuole Paredes. Come riporta mediaset Allegri ha individuato nell’argentino l’uomo giusto a cui affidare il ruolo di regista della nuova Juve. Il PSG chiede 30 milioni di euro per lui, servirà un’uscita o due a centrocampo per fargli spazio.