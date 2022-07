Calciomercato Juventus, il centrocampista verso il PSG: c’è l’alternativa

Il suo agente è al lavoro per riportarlo in patria

Calciomercato Juventus, Cherubini ha pronto il piano a centrocampo

L’obiettivo principale della Juventus è Paredes anche se per arrivare a lui la Juventus deve prima vendere. Arthur, Rabiot e Ramsey: uno di questi 3 dovrebbe partire anche se per quanto riguarda il francese la situazione è difficile. La Juve vorrebbe venderlo a titolo definitivo ma attualmente il centrocampista non sta ricevendo alcuna offerta. Solo l’Arsenal si era interessato a lui, anche se gli inglesi non volevano comprarlo a titolo definitivo, bensì in prestito.

Calciomercato Juventus, il centrocampista potrebbe tornare in patria

Rabiot vorrebbe giocare la Champions e quindi prediligerebbe un trasferimento in una squadra che giocherà la prossima edizione della competizione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la madre-manager del calciatore starebbe lavorando per un trasferimento al Paris Saint Germain. La pista è tornata di moda dopo che ad inizio giugno sembrava impossibile un trasferimento ai piedi della Tour Eiffel. Difficile dire se il francese tornerà in patria o meno, ma potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa per Parades, centrocampista di proprietà proprio del PSG.