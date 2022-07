Calciomercato Juventus, tre cessioni per un doppio colpo da scudetto: Allegri sogna

Calciomercato Juventus, Allegri aspetta altri acquisti

Sono tante le uscite che andrà a fare la Juventus in questo mercato, visto che Allegri per completare l’opera, dopo Di Maria, Bremer e Pogba, il tecnico toscano ha chiesto per la prossima stagione un vice Vlahovic ma soprattutto un centrocampista che possa prendere in mano il centrocampo insieme all’ex centrocampista del Manchester United.

E proprio in queste ore Cherubini proprio a questi due ruoli, con il ds bianconero che spinge per prendere Paredes in prestito ma non solo perchè si parla del ritorno di Morata che arriverà però quando saranno ceduti Mckennie, Rabiot e Ramsey, che pesano tanti milioni nelle casse del club bianconero e che il ds vuole alleggerire il prima possibile.