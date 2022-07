Calciomercato Lazio, si spinge per il terzino: la situazione

Mercato, la Lazio tenta di accontentare ancora Sarri

Lazio scatenata sul mercato: il presidente Lotito vorrebbe accontentare ulteriormente il tecnico Maurizio Sarri dopo gli acquisti finora completati. Uno dei ruoli ancora scoperti è quello del terzino sinistro, vista la situazione di Hysaj, in uscita e cercato dal Valencia di Gattuso.

L’obiettivo come terzino è Udogie dell’Udinese

Il nome in cima alla lista è quello di Udogie: secondo Il Corriere dello Sport fino a ora la società non sarebbe andata oltre un sondaggio esplorativo, ma la pista va seguita con attenzione. L‘Udinese vorrebbe trattenerlo un altro anno, per farlo crescere e cederlo a cifre anche più alte in futuro, la Lazio, dunque, dovrà essere brava a convincerli anche da questo punto di vista, magari sfruttando i ricavati di un’altra cessione, Milinkovic-Savic su tutte.