Calciomercato Milan, due acquisti per riconfermarsi: tutte le trattative

Calciomercato Milan, Pioli aspetta due acquisti: altrimenti sarà ridimensionamento

In casa Milan continua a tenere banco il mercato visto che Pioli aspetta ancora degli acquisti visti i soli Adli e Origi a disposizione, compreso il ritorno di Pobega. Sono tanti i problemi economici che stanno avendo le grandi squadre anche se il Milan deve fare in fretta perchè Roma, Lazio e Napoli con gli acquisti giusti rischiano quanto meno di giocarsela alla pari con i rossoneri.

Calciomercato Milan, Maldini punta forte Renato Sanches: c’è l’offerta

E allora ecco che Maldini vuole far in fretta per accontentare Pioli con un acquisto per reparto. L’ad punta N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte e che potrebbe arrivare insieme a De Ketelaere, con il quale si sta facendo un tira e molla con il Bruges. E poi c’è sempre l’opzione Renato Sanches, che potrebbe essere il sostituto ideale di Kessie.