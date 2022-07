Calciomercato Milan, fase di stallo per De Ketelaere: Maldini pensa al piano B?

Calciomercato Milan, Pioli aspetta risposte

Continua ad essere bloccato il mercato del Milan, compatibilmente con il periodo delle grandi della serie A e delle difficoltà economiche. Pioli si aspetta come priorità i due sostituti di Kessie e Romagnoli.

Calciomercato Milan, Maldini vira su Ziyech

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, non ci sono novità per quanto riguarda il futuro di De Ketelaere. Milan e Bruges nelle prossime ore avranno un nuovo contatto anche se il Milan ha già dichiarato di non voler alzare l’offerta che a oggi è di 30 milioni più due di bonus anche se dietro c’è sempre il Leeds che offre 37 milioni di euro. Se non ci sarà margine per riaprire la trattativa, il Milan sarà costretto a ritornare su Ziyech, che è in uscita dal Chelsea e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.