Calciomercato Napoli, dopo l’addio di Mertens, DeLa ha pronto un colpo in attacco: il nome

Calciomercato Napoli, Mertens lascia: tifosi delusi da De Laurentiis

Dopo le partenze di Ospina, Mertens e Insigne, il presidente De Laurentiis vuole regalare ai tifosi del Napoli un grande colpo di mercato, proprio quello che aspetta Spalletti, che a oggi può contare solamente su Osimhen, visto che Petagna è sempre più vicino a passare al Monza di Berlusconi e Galliani.

Calciomercato Napoli, Spalletti vuole Simone: è lui il sostituto di Petagna

E proprio per sostituire l’ex Atalanta, il ds Giuntoli sta lavorando per chiudere l’operazione Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas Verona. Ad inizio settimana il Napoli definirà l’acquisto per 3 milioni di euro più 13 per l’obbligo di riscatto, con Spalletti che avrà finalmente il vice Osimhen. Una volta fatta per l’attaccante argentino Giuntoli chiuderà poi la trattativa per Deulofeu dall’Udinese.