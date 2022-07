Calciomercato Roma, Mourinho chiede due centrocampisti: novità su Veretout

Calciomercato Roma, Mourinho aspetta acquisti: il punto

Il mercato della Roma continua a far sognare i tifosi giallorossi ma anche Josè Mourinho che continua a chiedere acquisti dopo il colpo Paulo Dybala. Il gm Tiago Pinto è infatti molto attivo in entrata ma anche in uscita visto che deve piazzare diversi calciatori prima di arrivare a un vice Abraham, un difensore e un nuovo centrocampista.

Calciomercato Roma, due centrocampisti per Veretout: Tiago Pinto ci pensa

Nelle ultime ore i giallorossi hanno approfondito i contatti con il Marsiglia per la cessione di Jordan Veretout. Il calciatore francese è da tempo finito nella lista dei cedibili e potrebbe partire a fronte di una grande offerta da parte del giornalista Daniele Longo. Dall’altra parte Tiago Pinto tiene d’occhio però la situazione che porta a Wijnaldum e Torreira, che potrebbero arrivare proprio in cambio del calciatore ex Fiorentina. E se uscirà anche Shomurodov, Andrea Belotti potrebbe chiudere il reparto d’attacco per un mercato da sogno.