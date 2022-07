Calciomercato Roma, per la difesa si pesca in Premier League

Mercato Roma, la difesa uno dei reparti da rinforzare

Il mercato della Roma è in continuo fermento dopo la chiusura di Dybala e la trattativa in stato avanzato per Wijnaldum: consegnare a Mourinho un quinto centrale di difesa è uno degli obiettivi di Tiago Pinto, e il gm giallorosso sta lavorando in queste ore per cercare di chiudere questa operazione.

Il difensore può arrivare dalla Premier League

La Roma starebbe pensando a Eric Bailly, che è stato il primo acquisto portato allo Special One quando ha preso il comando della panchina del Manchester United nel 2016 pagando circa 34 milioni al Villarreal. L’ivoriano, che ha deluso le aspettative è ai margini delle gerarchie di Ten Hag dopo l’arrivo di Lisandro Martinez e sarebbe pronto a partire per meno di 10 milioni di sterline.